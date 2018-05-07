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Украина пожаловалась в МИД Норвегии из-за пазл-карты России с Крымом
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    Украина пожаловалась в МИД Норвегии из-за пазл-карты России с Крымом

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    Украина пожаловалась в МИД Норвегии из-за пазл-карты России с Крымом

    Киев, 7 мая. Украинские дипломаты обратились в МИД Норвегии с требованием к коллегам повлиять на компанию L. A. Larsen, занимающуюся производством пазлов. Киев возмутило то, что среди продукции, выпускаемой норвежской фирмой, оказался пазл в виде карты России с Крымом.

    В украинском посольстве потребовали не только прекратить выпуск карты, но и отозвать уже произведенную продукцию.

    «Посольство Украины просит министерство иностранных дел Королевства Норвегия о помощи, чтобы оповестить «Л. А. Ларсен»… и попросить компанию немедленно прекратить выпуск вышеупомянутой карты, а также отозвать уже произведенную продукцию», — говорится в обращении украинских дипломатов.

    В МИД Норвегии ответили, что регламент, ограничивающий возможности производителей пазлов создавать подобные карты, не существует, пишет ABC Nyheter.

    В самой же компании L. A. Larsen украинскую сторону заверили, что карта РФ в виде пазла выпускается в разных версиях, предназначенных для России и Украины. В то же время глава компании отметил, что Россия является крупнейшим клиентом L. A. Larsen.

    Напомним, в январе Киев возмутила карта Украины без Крыма, появившаяся на португальском туристическом портале.     

    Крым присоединился к России в 2014 году — решение о воссоединении на референдуме поддержали подавляющее большинство жителей полуострова.

     

    Автор: Федор Веснин
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