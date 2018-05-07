Украина пожаловалась в МИД Норвегии из-за пазл-карты России с Крымом

Киев, 7 мая. Украинские дипломаты обратились в МИД Норвегии с требованием к коллегам повлиять на компанию L. A. Larsen, занимающуюся производством пазлов. Киев возмутило то, что среди продукции, выпускаемой норвежской фирмой, оказался пазл в виде карты России с Крымом.

В украинском посольстве потребовали не только прекратить выпуск карты, но и отозвать уже произведенную продукцию.

«Посольство Украины просит министерство иностранных дел Королевства Норвегия о помощи, чтобы оповестить «Л. А. Ларсен»… и попросить компанию немедленно прекратить выпуск вышеупомянутой карты, а также отозвать уже произведенную продукцию», — говорится в обращении украинских дипломатов.

В МИД Норвегии ответили, что регламент, ограничивающий возможности производителей пазлов создавать подобные карты, не существует, пишет ABC Nyheter.

В самой же компании L. A. Larsen украинскую сторону заверили, что карта РФ в виде пазла выпускается в разных версиях, предназначенных для России и Украины. В то же время глава компании отметил, что Россия является крупнейшим клиентом L. A. Larsen.

Напомним, в январе Киев возмутила карта Украины без Крыма, появившаяся на португальском туристическом портале.

Крым присоединился к России в 2014 году — решение о воссоединении на референдуме поддержали подавляющее большинство жителей полуострова.