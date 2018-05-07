Матвиенко объяснила, каким будет обновление правительства России

Москва, 7 мая. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что обновление правительства России будет спокойным, плановым и без резких колебаний.

«Под новые задачи нужно сформировать оптимальный состав правительства, — считает Матвиенко. — На какие-то направления, где потребуется свежая кровь, придут новые люди».

По ее словам, эффективные министры «безусловно, сохранят свои посты».

Ранее вступивший в должность президента России Владимир Путин предложил в качестве кандидатуры на пост премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. «Единая Россия» также поддержала кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России.

На официальном сайте правительства должность Медведева была изменена с «председателя правительства» на «исполняющий обязанности председателя правительства».

Медведев занимает пост премьер-министра с 8 мая 2012 года.