«Все как по учебнику»: эксперт объяснил агрессивные действия сторонников Навального против полиции

Москва, 7 мая. Сторонники Алексея Навального, которые в минувшую субботу приняли участие в несанкционированных акциях протеста, вели себя агрессивно по отношению к сотрудникам полиции.

По словам блогера Ильи Варламова, протестующие швырялись в стражей правопорядка бутылками с водой и вырванными кустами. На одной из фотографий с митинга видно, как молодой человек пытается разрезать большую георгиевскую ленту, а на другой можно заметить дым от горящих файеров.

Политтехнолог Олег Матвейчев объясняет агрессивное поведение демонстрантов тем, что они хотели спровоцировать правоохранителей на ответные действия и попасть на страницы СМИ в качестве жертв полицейского насилия. Эксперт уверен, что сторонники Навального действовали по «учебнику» организаторов цветных революций.

«Во всех «учебниках» по цветным революциям написано, что нужно создавать как можно больше жертв и показывать кадры пострадавшей от действий полиции молодежи: так было в Киеве, в Сербии — и в других подобных случаях. Они должны бросаться на полицейских для ярких кадров», — рассказал Матвейчев «Ридусу».

Напомним, что в минувшую субботу по всей стране прошли акции протеста, организованные Алексеем Навальным, причем в ряде городов они не были согласованы местными властями. Все задержанные были отпущены после воспитательной беседы.