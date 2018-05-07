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Политика
«Единая Россия» поддержала кандидатуру Медведева на пост премьера
Россия
Медведев предложил ряд кандидатур на должности вице-премьеров
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    «Единая Россия» поддержала кандидатуру Медведева на пост премьера

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    «Единая Россия» поддержала кандидатуру Медведева на пост премьера

    Москва, 7 мая. «Единая Россия» поддержала кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России.

    Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова участника консультаций Медведева с фракцией.

    Вступивший в должность президента России Владимир Путин предложил в качестве кандидатуры на пост премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Информация об этом появилась на официальном сайте президента России.

    Нижняя палата парламента рассмотрит кандидатуру Медведева на пост главы правительства на пленарном заседании 8 мая.

    Автор: Дарья Смолина
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