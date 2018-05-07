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Путин поручил правительству вывести российское образование в десятку лучших в мире
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    Путин поручил правительству вывести российское образование в десятку лучших в мире

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    Путин поручил правительству вывести российское образование в десятку лучших в мире

    Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин в рамках нового майского указа поручил до 2024 года вывести РФ в десятку ведущих стран мира по качеству образования. Документ был опубликован сегодня на официальном сайте Кремля.

    Кроме того, глава государства указал, что кабмину РФ при разработке национального проекта в сфере образования необходимо исходить из того, что к этому же сроку российское образование должно достичь глобальной конкурентоспособности.

    Напомним, Путин еще на полях ПМЭФ в минувшем году заявил, что в ближайшие годы образование станет главным приоритетом России.

    «Мы прекрасно понимаем, что технологии создает и использует человек. Именно талант исследователя, квалификация инженеров и рабочих являются важнейшим условием конкурентоспособности экономики и страны в целом, поэтому считаю образование тем самым, на что мы должны обратить внимание в ближайшие годы», — сказал лава государства.

    Автор: Алексей Громов
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