Путин поручил правительству вывести российское образование в десятку лучших в мире

Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин в рамках нового майского указа поручил до 2024 года вывести РФ в десятку ведущих стран мира по качеству образования. Документ был опубликован сегодня на официальном сайте Кремля.

Кроме того, глава государства указал, что кабмину РФ при разработке национального проекта в сфере образования необходимо исходить из того, что к этому же сроку российское образование должно достичь глобальной конкурентоспособности.

Напомним, Путин еще на полях ПМЭФ в минувшем году заявил, что в ближайшие годы образование станет главным приоритетом России.

«Мы прекрасно понимаем, что технологии создает и использует человек. Именно талант исследователя, квалификация инженеров и рабочих являются важнейшим условием конкурентоспособности экономики и страны в целом, поэтому считаю образование тем самым, на что мы должны обратить внимание в ближайшие годы», — сказал лава государства.