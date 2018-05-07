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Глава ДНР провозгласил курс на сближение с Россией
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    Глава ДНР провозгласил курс на сближение с Россией

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    Глава ДНР провозгласил курс на сближение с Россией

    Донецк, 7 мая. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил, что ДНР берет курс на укрепление своей независимости и сближение с Россией. Об этом Захарченко сообщил, участвуя в съезде общественного движения «Донецкая республика».   

    «Донецкая народная республика станет суверенным государством. Мы берем курс на укрепление нашей независимости и сближение с братской для нас Россией», — сказал Захарченко.

    Глава ДНР также отметил, что прямой диалог республики с Киевом возможен только после того, как «коррумпированная и поддерживающая национализм киевская власть исчезнет».

    Напомним, в конце января главы ДНР и ЛНР подписали протокол о намерениях создания единого таможенного пространства между республиками. По словам Захарченко, это позволит сторонам более плотно сотрудничать в экономической сфере. 

    Автор: Федор Веснин
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