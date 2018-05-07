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Сирия новости 7 мая 19.30: курды проводят массовые аресты мирных жителей Дейр-эз-Зора, при взрыве в Эс-Сувейде погибло двое гражданских
Россия
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    Сирия новости 7 мая 19.30: курды проводят массовые аресты мирных жителей Дейр-эз-Зора, при взрыве в Эс-Сувейде погибло двое гражданских

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    Сирия новости 7 мая 19.30: курды проводят массовые аресты мирных жителей Дейр-эз-Зора, при взрыве в Эс-Сувейде погибло двое гражданских

    Сирия, 7 мая. Бойцы SDF проводят массовые аресты мирного населения Дейр-эз-Зора, при взрыве в Эс-Сувейде погибло двое гражданских, «Джейш аль-Ислам» атаковала позиции ИГ1 в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: поддерживают операцию САА против ИГ в Дамаске.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выбили ИГ с ряда территорий Дамаска.

    «Исламское государство»1: теряет позиции в Дамаске, атаковало позиции САА в Дейр-эз-Зоре.

    Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с ИГ в Даръа.

    «Джейш аль-Ислам»: атаковала позиции ИГ в Даръа.  

    Курды: проводят массовые аресты мирных жителей Дейр-эз-Зора.

    Сирия новости 7 мая 19.30: курды проводят массовые аресты мирных жителей Дейр-эз-Зора, при взрыве в Эс-Сувейде погибло двое гражданских

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 7 мая 19.30: курды проводят массовые аресты мирных жителей Дейр-эз-Зора, при взрыве в Эс-Сувейде погибло двое гражданских

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продвигается в районе Хаджар аль-Асвад к югу от сирийской столицы. Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriaWar2), что правительственные войска САР выбили террористов «Исламского государства» из нескольких зданий и мечети в этой части пригорода Дамаска.

    Бригады армии Башара Асада продолжают вести работы по зачистке территорий городов Дума и Аш-Шифуния. Ранее сообщалось, что в этих населенных пунктах были обнаружены массовые захоронения жертв радикальных исламистов.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 7 мая 19.30: курды проводят массовые аресты мирных жителей Дейр-эз-Зора, при взрыве в Эс-Сувейде погибло двое гражданских

    Члены незаконных вооруженных формирований обстреляли из пулеметов поселения Аль-Шания, Кармас и Мремин, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Thyar_active). Автор публикации пишет о пострадавших среди мирных жителей населенных пунктов.

    Местный Twitter-канал (@SyriawatanNews) сообщает, что из анклава боевиков на севере провинции Хомс вышли 10 автобусов со сдавшимися САА членами радикальных группировок. Еще 25 автобусов ожидают отправки. Напомним, исламисты покидают регион в соответствии с соглашением, заключенным ими с правительством САР.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 7 мая 19.30: курды проводят массовые аресты мирных жителей Дейр-эз-Зора, при взрыве в Эс-Сувейде погибло двое гражданских

    Террористы «Исламского государства» напали на расположения проправительственных сил САР в районе Меядина, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Напомним, ИГИЛовцы базируются на захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях.

    Местный источник пишет, что курды проводят массовые аресты мирных жителей подконтрольной им части провинции Дейр-эз-Зор. Агрессии со стороны SDF подвергается часть населения, выступающая против курдской оккупации этих территорий.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 7 мая 19.30: курды проводят массовые аресты мирных жителей Дейр-эз-Зора, при взрыве в Эс-Сувейде погибло двое гражданских

    На западе провинции Даръа продолжается противостояние между присягнувшей на верность ИГИЛ1 группировкой «Джейш Халид Инб аль-Валид» и вооруженными формированиями. Ранее сообщалось об интенсивных перестрелках между ИГИЛовцами и Сирийской свободной армией (ССА) и районе города Хит. Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@markito0171), что укрепрайоны «Исламского государства» в долине реки Ярмук атакуют боевики «Джейш аль-Ислам».

    В окрестностях административного центра провинции продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями.

    Провинция Эс-Сувейда

    Сирия новости 7 мая 19.30: курды проводят массовые аресты мирных жителей Дейр-эз-Зора, при взрыве в Эс-Сувейде погибло двое гражданских

    На дороге между населенными пунктами Наджран и Хиран сдетонировало два самодельных взрывных устройства, передает военный Telegram–канал (@hosienmortadapressnew). По сведениям автора публикации, в результате происшествий погибло два мирных жителя провинции Эс-Сувейда.

    Поселения Джбеб и Хараба присоединились к перемирию, действующему на территории региона. Подписание соответствующих документов проходило при участии представителей российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    Ирак

    Сирия новости 7 мая 19.30: курды проводят массовые аресты мирных жителей Дейр-эз-Зора, при взрыве в Эс-Сувейде погибло двое гражданских

    Недалеко от популярного рынка в Багдаде прогремел взрыв, пишет Iraqi News. По сведениям информационного агентства, в результате инцидента пострадало двое мирных жителей иракской столицы.

    В Мосуле продолжается операция по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» «Исламского государства». Iraqi News передает, что в ходе разведывательных мероприятий в бывшей столице «Халифата» задержано трое членов ИГИЛ.

    Также Iraqi News сообщает, что отряды ополчения «Хашд аш-Шааби» укрепляют свои позиции в районе сирийской границы.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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