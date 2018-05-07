Сирия новости 7 мая 19.30: курды проводят массовые аресты мирных жителей Дейр-эз-Зора, при взрыве в Эс-Сувейде погибло двое гражданских

Сирия, 7 мая. Бойцы SDF проводят массовые аресты мирного населения Дейр-эз-Зора, при взрыве в Эс-Сувейде погибло двое гражданских, «Джейш аль-Ислам» атаковала позиции ИГ1 в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против ИГ в Дамаске.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выбили ИГ с ряда территорий Дамаска.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Дамаске, атаковало позиции САА в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с ИГ в Даръа.

«Джейш аль-Ислам»: атаковала позиции ИГ в Даръа.

Курды: проводят массовые аресты мирных жителей Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продвигается в районе Хаджар аль-Асвад к югу от сирийской столицы. Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriaWar2), что правительственные войска САР выбили террористов «Исламского государства» из нескольких зданий и мечети в этой части пригорода Дамаска.

Бригады армии Башара Асада продолжают вести работы по зачистке территорий городов Дума и Аш-Шифуния. Ранее сообщалось, что в этих населенных пунктах были обнаружены массовые захоронения жертв радикальных исламистов.

Провинция Хомс

Члены незаконных вооруженных формирований обстреляли из пулеметов поселения Аль-Шания, Кармас и Мремин, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Thyar_active). Автор публикации пишет о пострадавших среди мирных жителей населенных пунктов.

Местный Twitter-канал (@SyriawatanNews) сообщает, что из анклава боевиков на севере провинции Хомс вышли 10 автобусов со сдавшимися САА членами радикальных группировок. Еще 25 автобусов ожидают отправки. Напомним, исламисты покидают регион в соответствии с соглашением, заключенным ими с правительством САР.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» напали на расположения проправительственных сил САР в районе Меядина, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Напомним, ИГИЛовцы базируются на захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях.

Местный источник пишет, что курды проводят массовые аресты мирных жителей подконтрольной им части провинции Дейр-эз-Зор. Агрессии со стороны SDF подвергается часть населения, выступающая против курдской оккупации этих территорий.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжается противостояние между присягнувшей на верность ИГИЛ1 группировкой «Джейш Халид Инб аль-Валид» и вооруженными формированиями. Ранее сообщалось об интенсивных перестрелках между ИГИЛовцами и Сирийской свободной армией (ССА) и районе города Хит. Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@markito0171), что укрепрайоны «Исламского государства» в долине реки Ярмук атакуют боевики «Джейш аль-Ислам».

В окрестностях административного центра провинции продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями.

Провинция Эс-Сувейда

На дороге между населенными пунктами Наджран и Хиран сдетонировало два самодельных взрывных устройства, передает военный Telegram–канал (@hosienmortadapressnew). По сведениям автора публикации, в результате происшествий погибло два мирных жителя провинции Эс-Сувейда.

Поселения Джбеб и Хараба присоединились к перемирию, действующему на территории региона. Подписание соответствующих документов проходило при участии представителей российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Ирак

Недалеко от популярного рынка в Багдаде прогремел взрыв, пишет Iraqi News. По сведениям информационного агентства, в результате инцидента пострадало двое мирных жителей иракской столицы.

В Мосуле продолжается операция по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» «Исламского государства». Iraqi News передает, что в ходе разведывательных мероприятий в бывшей столице «Халифата» задержано трое членов ИГИЛ.

Также Iraqi News сообщает, что отряды ополчения «Хашд аш-Шааби» укрепляют свои позиции в районе сирийской границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)