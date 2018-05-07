Путин поручил опустить ставки по ипотеке ниже 8%

Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить для семей со средним достатком ипотеку в восемь процентов в 2024 году. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин подписал майский указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Он поручил правительству разработать национальный проект в сфере жилья и городской среды исходя из того, что в 2024 году необходимо достичь определенных целей и задач.

«Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов», — говорится в сообщении.

Также согласно указу, необходимо увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год в 2024 году.

Напомним, что в полдень 7 мая состоялась торжественная церемония вступления в должность президента России Владимира Путина.