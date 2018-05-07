Меню
Политика
Путин поручил опустить ставки по ипотеке ниже 8%
Россия
Медведев предложил ряд кандидатур на должности вице-премьеров
Следующая новость
Загрузка...

    Путин поручил опустить ставки по ипотеке ниже 8%

    41

    Путин поручил опустить ставки по ипотеке ниже 8%

    Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить для семей со средним достатком ипотеку в восемь процентов в 2024 году. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте Кремля.

    Владимир Путин подписал майский указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Он поручил правительству разработать национальный проект в сфере жилья и городской среды исходя из того, что в 2024 году необходимо достичь определенных целей и задач.  

    «Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов», — говорится в сообщении.

    Также согласно указу, необходимо увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год в 2024 году.

    Напомним, что в полдень 7 мая состоялась торжественная церемония вступления в должность президента России Владимира Путина.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.