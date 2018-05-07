Как петухи гоношатся: Клинцевич высмеял планы Киева «бороться с российской агрессией в Крыму»

Находящееся в Киеве так называемое «представительство президента Украины в Крыму» разработало комплекс мер «по противодействию российской агрессии». Об этом рассказал назначенный Киевом и не имеющий реальных полномочий «постпред президента Украины в автономной республике Крым» Борис Бабин. По словам Бабина, после утверждения этого документа его «представительство» намерено начать работу над «стратегией реинтеграции Крыма после его освобождения». Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации Франц Клинцевич, ему трудно даже комментировать столь нелепую идею не только как политику, но и как гражданину России.

«Эту глупость нельзя даже комментировать, люди, которые выдвигают подобные «инициативы», полностью оторваны от реальности и кажутся мне просто неадекватными, — эмоционально отметил российский сенатор. — Крым был, есть и будет российским. Забрать его нельзя. А они там в Киеве как петухи гоношатся — гребень распушили, вот мол какие мы страшные! Но при этом ни на кого не нападают. Если вы такие крутые, так давайте, попытайтесь! А мы вам покажем, чего вы стоите!»

Франц Клинцевич напомнил, что воссоединение Крыма с Россией — это решение народа, за которое на референдуме проголосовало абсолютное большинство крымчан.

«После воссоединения с Россией народ Крыма, который в большинстве русский, получил еще и российские паспорта, — отметил Клинцевич. — А свою территорию и своих граждан мы всегда защищаем. Поэтому смешно слушать эти бредни о «реинтеграции» Крыма, которые сегодня востребованы американскими идеологами, формирующими контент украинских СМИ. А по большому счету — это распространение клеветы, наветов и лжи».

«Господа, если вы сказали «А», говорите и «Б», — напрямую обратился Клинцевич к киевским политикам, спекулирующим на крымской теме. — Но вы же «Б» говорить не хотите, потому что понимаете, что за вашими словами нет ни правды, ни — самое главное — силы. А сила России — в вере в нее людей. Именно поэтому Крым вернулся в родную гавань и останется в ней навсегда!»

Как рассказал украинскому изданию «Обозреватель» так называемый «постпред президента Украины в автономной республике Крым» Борис Бабин, в июне будет обнародован план «неотложных мер по противодействию российской агрессии на временно оккупированной территории Украины в Крыму на 2018-2019 годы», сообщает «Газета.ру».

По словам Бабина, после утверждения плана его «ведомство» планирует начать работу над «стратегией реинтеграции Крыма после его освобождения».

Что касается «идеи» экс-депутата Верховной рады Рефата Чубарова «отобрать у России Крымский мост», то, по мнению Бабина, подобные предложения станут актуальными лишь после «освобождения» Крыма.

«Сейчас мы, к сожалению, немного в других условиях», — признал «постпред по Крыму».

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в марте 2014 года. Киев так и не признал российский статус Крыма.