Путин высоко оценил работу завода-производителя комплектующих для С-400 и «Ярс»

Москва, 7 мая. Предприятию «Обуховский завод» объявлена благодарность. С соответствующим распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина можно ознакомиться на портале правовой информации.

Как говорится в распоряжении главы российского государства, благодарность президента РФ коллективу акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод» объявлена за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, высокие показатели в производственной деятельности.

Отметим, что «Обуховский завод» изготавливает командные пункты для подвижных ракетных комплексов «Воевода» и «Ярс», а также комплектующие для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Напомним, ранее российский лидер подписал указ о награждении актера театра и кино Владимира Этуша орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за огромный вклад в развитие театрального искусства.