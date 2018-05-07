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Путин высоко оценил работу завода-производителя комплектующих для С-400 и «Ярс»
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    Путин высоко оценил работу завода-производителя комплектующих для С-400 и «Ярс»

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    Путин высоко оценил работу завода-производителя комплектующих для С-400 и «Ярс»

    Москва, 7 мая. Предприятию «Обуховский завод» объявлена благодарность. С соответствующим распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина можно ознакомиться на портале правовой информации.

    Как говорится в распоряжении главы российского государства, благодарность президента РФ коллективу акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод» объявлена за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, высокие показатели в производственной деятельности.

    Отметим, что «Обуховский завод» изготавливает командные пункты для подвижных ракетных комплексов «Воевода» и «Ярс», а также комплектующие для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

    Напомним, ранее российский лидер подписал указ о награждении актера театра и кино Владимира Этуша орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за огромный вклад в развитие театрального искусства. 

    Автор: Тимур Румянцев
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