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Путин поручил снизить уровень бедности и обеспечить рост доходов
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    Путин поручил снизить уровень бедности и обеспечить рост доходов

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    Путин поручил снизить уровень бедности и обеспечить рост доходов

    Москва, 7 мая. Президент РФ поручил правительству к 2024 году снизить в два раза уровень бедности в стране и обеспечить устойчивый рост доходов населения. Текст указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» опубликован на сайте Кремля.

    Как говорится в документе, кабмин должен обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и уровень пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, а также за следующие шесть лет снизить уровень бедности в России в два раза.

    Кроме того, глава государства поручил обеспечить «рост реальных доходов граждан, а также рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции».

    Напомним, Владимир Путин вступил в должность президента РФ 7 мая. Сразу после этого правительство сложило свои полномочия. До формирования нового кабмина оно продолжит работать в прежнем режиме по поручению главы государства.

    Автор: Катерина Михайлиди
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