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Экономика
Путин поручил обеспечить вхождение экономики РФ в пятерку ведущих до 2024 года
Россия
Медведев предложил ряд кандидатур на должности вице-премьеров
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    Путин поручил обеспечить вхождение экономики РФ в пятерку ведущих до 2024 года

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    Путин поручил обеспечить вхождение экономики РФ в пятерку ведущих до 2024 года

    Москва, 7 мая. Избранный президент РФ Владимир Путин, сегодня вступивший в должность главы государства на новый шестилетний срок, подписал новые майские указы, в рамках которых, в частности поручил обеспечить вхождение российской экономики в число пяти ведущих экономик мира.

    Сделать это, согласно документу, необходимо к 2024 году. При этом российский лидер подчеркнул, что правительство должно обеспечить рост экономики выше мирового, а уровень инфляции должен быть не выше 4%.

    Как сообщалось ранее, сегодня состоялась инаугурация Путина, после которой правительство РФ ушло в отставку. Позднее президент внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.

    Автор: Алексей Громов
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