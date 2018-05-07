Путин поручил обеспечить вхождение экономики РФ в пятерку ведущих до 2024 года

Москва, 7 мая. Избранный президент РФ Владимир Путин, сегодня вступивший в должность главы государства на новый шестилетний срок, подписал новые майские указы, в рамках которых, в частности поручил обеспечить вхождение российской экономики в число пяти ведущих экономик мира.

Сделать это, согласно документу, необходимо к 2024 году. При этом российский лидер подчеркнул, что правительство должно обеспечить рост экономики выше мирового, а уровень инфляции должен быть не выше 4%.

Как сообщалось ранее, сегодня состоялась инаугурация Путина, после которой правительство РФ ушло в отставку. Позднее президент внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.