Путин поручил повысить продолжительность жизни в России до 78 лет

Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин поручил до 2024 года повысить продолжительность жизни населения до 78 лет, сообщили в пресс-службе Кремля.

В Кремле обнародовали указ Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В документе отмечается, что в рамках прорывного социально-экономического развития страны необходимо до 2024 года повысить продолжительность жизни населения до 78 лет. При этом к 2030 году этот показатель должен возрасти до 80 лет.

Реализацией поставленных задач должно заняться правительство страны.

Напомним, в понедельник, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная инаугурация президента России. Владимир Путин начал новый срок в должности главы страны, который продлится шесть лет.