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Путин поручил повысить продолжительность жизни в России до 78 лет
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    Путин поручил повысить продолжительность жизни в России до 78 лет

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    Путин поручил повысить продолжительность жизни в России до 78 лет

    Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин поручил до 2024 года повысить продолжительность жизни населения до 78 лет, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В Кремле обнародовали указ Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В документе отмечается, что в рамках прорывного социально-экономического развития страны необходимо до 2024 года повысить продолжительность жизни населения до 78 лет. При этом к 2030 году этот показатель должен возрасти до 80 лет.

    Реализацией поставленных задач должно заняться правительство страны.

    Напомним, в понедельник, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная инаугурация президента России. Владимир Путин начал новый срок в должности главы страны, который продлится шесть лет.

    Путин поручил повысить продолжительность жизни в России до 78 лет

    Автор: Катерина Тимошенская
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