«Ты не знаешь, что эта машина может»: Шейнин объяснил американцу, почему лимузин «Кортеж» разрабатывали 6 лет

Комментируя в прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале инаугурацию президента России Владимира Путина, американский журналист Майкл Бом особое внимание уделил новому лимузину «Кортеж» российского производства, на котором глава государства сегодня прибыл в Кремль на церемонию.

«Машина красивая, надо признать. Машина очень красивая. Путин сам несколько раз говорил про прорывы. Вот, пожалуйста, огромный прорыв. Другое дело, что потребовалось 18 лет, чтобы эта машина появилась», — отметил Майкл Бом.

Ведущий программы Анатолий Кузичев его поправил, напомнив, что этот автомобиль стали разрабатывать в 2012 году.

«Майкл, я сейчас не могу в прямом эфире выдавать все секреты, но ты же не знаешь, что еще эта машина может, — вмешался в беседу другой ведущий программы Артем Шейнин. — Понимаешь, шесть лет создавали эту машину. То, что ты сейчас видишь, это она в функции президентского лимузина «Кортеж». А чего и где она еще может сопровождать, ты же не знаешь. Недаром вы второй флот восстанавливаете. Я думаю, что тут не без «Кортежа» обошлось. Ваши-то знают, что там внутри этой машины».

«Машина красивая, мощная. Другое дело, что она одна на всю Россию», — продолжил американец.

«У нас и президент один. И второй такой «Кортеж» нам пока не нужен. И большинство стран вообще не имеют своих машин. В следующий раз проехать бы по городу кортежем, где все автомобили будут отечественного производства, но тогда, боюсь, вам придется восстанавливать второй, восьмой и еще какой-нибудь флот», — заметил Шейнин.

Его коллега Анатолий Кузичев напомнил, что ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный институт» (НАМИ), разработавший президентский лимузин, планирует создать в рамках проекта «Единая модульная платформа» четыре типа автомобилей. Помимо лимузина это будут седан, кроссовер и микроавтобус.