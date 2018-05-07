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Сирия: ФАН публикует фото оружия, которое боевики в Растанском котле передали САА
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    Сирия: ФАН публикует фото оружия, которое боевики в Растанском котле передали САА

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    Сирия: ФАН публикует фото оружия, которое боевики в Растанском котле передали САА

    Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в рядах сирийской арабской армии прислал в редакцию эксклюзивные фото сдаваемого боевиками вооружения на севере провинции Хомс.

    Сирия: ФАН публикует фото оружия, которое боевики в Растанском котле передали САА

    30 апреля часть вооруженных группировок, на протяжении нескольких лет действовавших в Растанском котле, запросила перемирия, чтобы обговорить условия выезда боевиков и членов их семей на территорию провинции «Идлиб».

    Сирия: ФАН публикует фото оружия, которое боевики в Растанском котле передали САА

    Переговоры с боевиками велись российскими военнослужащими из Центра по примирению враждующих сторон в населенном пункте ад-Дар аль-Кабира. За два дня сторонам удалось достичь договоренностей, аналогичных тем, что ранее были достигнуты в Восточной Гуте, Восточном Каламуне и на юге Дамаска.

    Сирия: ФАН публикует фото оружия, которое боевики в Растанском котле передали САА

    Боевики должны были сдать сирийским войскам оружие и выехать в города Аль-Баб и Джараблус, расположенные на севере Сирии в провинции Алеппо

    Сирия: ФАН публикует фото оружия, которое боевики в Растанском котле передали САА

    3 мая часть незаконных бандформирований начала сдавать тяжелое вооружение и постепенно готовиться к выезду с территории Растанского котла. На фотографиях, сделанных источником САА, — одна из последних партий оружия, которое боевики передали сирийским войскам.

    Сирия: ФАН публикует фото оружия, которое боевики в Растанском котле передали САА

    Среди прочего, крупнокалиберные пулеметы, самодельные реактивные пусковые установки и минометы кустарного производства.

    Сирия: ФАН публикует фото оружия, которое боевики в Растанском котле передали САА

    Как и планировалось, сегодня в Ар-Растан прибыли автобусы для вывоза первой партии боевиков и членов их семей.

    Сирия: ФАН публикует фото оружия, которое боевики в Растанском котле передали САА

    Параллельно с этим, сирийские войска приступили демонтажу окопов и баррикад на переданных САА вооруженными группировками территориях. Кроме этого, в настоящее время идет зачистка трассы ХамаХомс.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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