Сирия: ФАН публикует фото оружия, которое боевики в Растанском котле передали САА

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в рядах сирийской арабской армии прислал в редакцию эксклюзивные фото сдаваемого боевиками вооружения на севере провинции Хомс.

30 апреля часть вооруженных группировок, на протяжении нескольких лет действовавших в Растанском котле, запросила перемирия, чтобы обговорить условия выезда боевиков и членов их семей на территорию провинции «Идлиб».

Переговоры с боевиками велись российскими военнослужащими из Центра по примирению враждующих сторон в населенном пункте ад-Дар аль-Кабира. За два дня сторонам удалось достичь договоренностей, аналогичных тем, что ранее были достигнуты в Восточной Гуте, Восточном Каламуне и на юге Дамаска.

Боевики должны были сдать сирийским войскам оружие и выехать в города Аль-Баб и Джараблус, расположенные на севере Сирии в провинции Алеппо.

3 мая часть незаконных бандформирований начала сдавать тяжелое вооружение и постепенно готовиться к выезду с территории Растанского котла. На фотографиях, сделанных источником САА, — одна из последних партий оружия, которое боевики передали сирийским войскам.

Среди прочего, крупнокалиберные пулеметы, самодельные реактивные пусковые установки и минометы кустарного производства.

Как и планировалось, сегодня в Ар-Растан прибыли автобусы для вывоза первой партии боевиков и членов их семей.

Параллельно с этим, сирийские войска приступили демонтажу окопов и баррикад на переданных САА вооруженными группировками территориях. Кроме этого, в настоящее время идет зачистка трассы Хама—Хомс.