Брюссель, 7 мая. Бывший президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, ныне депутат ПАСЕ Анн Брассер объяснила, почему Россия должна оставаться в Совете Европы. В частности, она указала на то, что это необходимо и для помощи Украине.

«Кроме того, нам нужны россияне! В том числе — чтобы помочь вам, Украине. Россия участвовала в создании проблем для Украины, а следовательно, она должна быть и частью их решения!» — заявила депутат в интервью «Европейской правде». Кроме того, Брассер высказала опасения, что Россия в случае исключения из организации останется мощной силой и за ее пределами.

Говоря о важности членства РФ в ПАСЕ для Украины, она заметила, что для Европы конфликт в Донбассе превратился в повседневность, «ведь у всех есть другие проблемы».

«Но это неправильно. Это ваша территория, ее необходимо вернуть! А значит, нужно договариваться с россиянами, искать выход», — добавила Брассер.

Отметим, что Россия неоднократно заявляла, что не является участницей военного конфликта в Донбассе, развязавшегося в 2014 году после того, ЛНР и ДНР отказались признавать легитимность киевской властей после госпереворота в стране. Из состава Украины по этой же причине вышел Крым. Решение об этом было принято жителями полуострова на всеобщем референдуме.