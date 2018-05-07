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Власти Австрии ожидают визит Путина в июне
Россия
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    Власти Австрии ожидают визит Путина в июне

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    Власти Австрии ожидают визит Путина в июне

    Вена, 7 июня. Президент России Владимир Путин прилетит в Вену 5 июня текущего года. Об этом сообщили в канцелярии федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена.

    В Вене подтвердили визит российского лидера в Австрию в июне этого года. Власти страны ожидают Путина 5 июня.

    «Да, господин президент Путин приедет в Вену 5 июня по приглашению федерального президента Ван дер Беллена», — приводит слова источников РИА Новости.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин намерен посетить Австрию 5 июня.

    Власти Австрии ожидают визит Путина в июне

    Напомним, в понедельник, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная инаугурация президента России.

    Автор: Катерина Тимошенская
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