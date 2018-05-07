Turkish Airlines открыла полеты из Стамбула в Краснодар

Анкара, 7 мая. Турецкая авиакомпания 7 мая открыла направление Стамбул-Краснодар, пассажиры смогут летать данным маршрутом пять раз в неделю.

Полеты осуществят самолетами А319, которые вмещают на борт 132 человека, во все дни недели кроме четверга и воскресенья, сообщают газете «Комсомольская правда» в пресс-службе авиакомпании.

Вылет из Стамбула в Краснодар будет назначен на 1.10, прилет в столицу Кубани – в 3.05. Из Краснодара же воздушное судно будет направляться в Турцию в 4.30, а прибывать в 6.35. Билеты туда и обратно будут стоить от 295 долларов США.

Помимо направления Стамбул-Краснодар Turkish Airlines осуществляет полеты в такие российские города, как: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи, Ростов, Уфа, Самара и Воронеж.

Напомним, что ранее авиакомпания China Eastern Airlines открыла регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в китайский город Сиань.