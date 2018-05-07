Путин подписал новый майский указ

Москва, 7 мая. Майский указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» был подписан президентом России Владимиром Путиным. Соответствующая информация приводится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Согласно приведенным данным, указ направлен на прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие РФ, увеличение численности населения страны, создание комфортных условий для проживания российских граждан, повышение их уровня жизни.

Так, российскому правительству поручено до 2024 года обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, ускоренить технологическое развитие РФ, улучшить жилищные условия не менее 5 млн. семей ежегодно, снизить в два раза уровень бедности в стране, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, а также рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, обеспечить устойчивый естественный рост численности населения РФ.