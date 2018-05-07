Политическое православие: священник пояснил, кому выгодно создание украинской автокефалии

Против создания автокефалии выступили главы украинских поместных церквей. Об этом заявил управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

«Исходя из того постоянного общения, которое мы имеем с поместными церквами, а также из первой их реакции, которая нам уже известна, идея предоставления «томоса об автокефалии» раскольникам в обход канонической Украинской православной церкви не вызывает никакого одобрения, — приводит сайт УПЦ МП слова митрополита. — Предстоятели и представители церквей, архиереи, митрополиты и иерархи из православных стран, с которыми мы как каноническая церковь имеем полноценное — как официальное, так и личное — общение, с удивлением, волнением, а иногда и с возмущением воспринимают все это и выражают свое несогласие».

Как считает настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин, церковный раскол, который может случиться на Украине, имеет не только религиозные, но и политические причины. Как отметил священник в интервью Федеральному агентству новостей, цель создания автокефалии в том числе заключается в том, чтобы еще больше разделить украинцев и россиян.

«Сейчас у нас очень мало информации о том, как идут переговоры, — говорит Чаплин. — Сами церкви пока еще официально никак не обозначили свою позицию по отношению о гипотетическом создании украинской автокефалии. А их мнение очень важно. От этого зависит, состоится ли межправославная встреча, или все ограничится нечастыми визитами и перепиской. Пока сложно сказать, как поведет себя Константинопольский патриархат. Я знаю, что параллельно у священников проходят встречи с политиками. Так называемый патриарх Филарет (Денисенко) недавно был на одной из них в Брюсселе. Там он получил поддержку европейской народной партии. В нее входят христианские демократы. Многие из них консерваторы, но есть и те, кто очень жестко настроен по отношению к России».

Шансы возникновения «единой автокефальной церкви» на Украине протоиерей Всеволод Чаплин оценивает 50/50.

«Правительствам некоторых западных стран и американской администрации выгодно, чтобы автокефалия была, — говорит священник. — Чтобы Украина теперь еще и в религиозном плане стала не просто общностью. Оторванной от России, но и антироссийской общностью. Филарет, выступая в Брюсселе, призвал всех объединиться против России. Но что касается патриарха Варфоломея, здесь мотивы отличаются. Он, на мой взгляд, заинтересован не в самой автокефалии, а в том, чтобы как можно дольше играть роль посредника и руководить процессом религиозной жизни Украины, будучи фигурой, от которой зависит все. К нему будут апеллировать, перед ним будут заискивать… И все это только укрепляет давление на религиозный мир Украины. И это играет отнюдь не в пользу канонической православной церкви, которая является самоуправляемой частью Московского патриархата. Ее положение будет ухудшаться».

По мнению митрополита Антония, возникновение украинской автокефалии может привести к проблемам в мировом православии, так как имеет место «неформальное давление определенных политических сил» на церковь. Также священник отметил, что Киев продвигает идею создания «автономной» церкви на международной арене и выразил надежду на то, что Константинопольский патриархат встанет на сторону канонической церкви.