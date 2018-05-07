Милонов цитатой Высоцкого ответил главе СБУ, обвинившему РФ в «обстреле» Мариуполя

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак безосновательно обвинил Россию в причастности к обстрелу Мариуполя, якобы этот факт имел место в 2015 году.

«Во время проведения нашими следователями детального и тщательного расследования было установлено и задокументировано, что данное преступление было совершено кадровыми военнослужащими ВС РФ. В частности, этот террористический акт осуществлен с применением двух штатных реактивных дивизионов ВС РФ»,— заявил Грицак.

Также он пригрозил передать доказательства «обстрела» в Международный суд ООН.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей цитатой Милонова ответил на обвинения Грицака.

«Каждый раз, когда я слышу подобную новость со стороны Украины, я вспоминаю Владимира Семеновича Высоцкого: «Дорогая передача! Во субботу, чуть не плача, вся Канатчикова дача к телевизору рвалась». Слава богу, что никто на земном шаре уже не реагирует на заявления официальных или полуофициальных украинских лиц. Мы уже слышали столько вариантов «нападения» России на несчастную Украину, что если бы хотя бы десятая часть этих высказываний оказалась правдой, Украина давно бы уже перестала существовать.

Очень жаль, что у официальных лиц Киева иссякла фантазия, и они на протяжении последних двух-трех лет говорят одно и то же, придумывая одни и те же истории, объектом которых сейчас стал Мариуполь. На это уже вообще никто не реагирует. Пока они это говорят, про «агрессию», про «нападение» на Мариуполь, Киев, Львов, значит, у них все нормально, есть повод привлечь к себе внимание», — заключил Виталий Милонов.

Ранее Киев неоднократно обвинял Москву в актах агрессии, направленных против Украины. Несмотря на многочисленные заявления, украинские власти так и не смогли представить объективных доказательств «нападений». Российские официальные лица в свою очередь неоднократно и справедливо указывали, что РФ не является стороной военного конфликта в Донбассе.