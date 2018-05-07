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«Победу Джине!»: Трамп рассказал, когда пытать людей позволительно
Россия
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    «Победу Джине!»: Трамп рассказал, когда пытать людей позволительно

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    «Победу Джине!»: Трамп рассказал, когда пытать людей позволительно

    Вашингтон, 7 мая. Президент США  Дональд Трамп заступился за кандидата на пост главы ЦРУ Джину Хаспел, которая подверглась критике со стороны демократов.

    Американских чиновников смущает, что женщина имеет отношение к программам допросов, предполагающих использование пыток, за что в СМИ ее уже прозвали «Кровавой Джиной». Трамп же считает, что применение жестких методов допроса позволительно, когда речь идет о подозреваемых в терроризме.

    «Джина Хаспел стала мишенью для нападок из-за того, что была слишком жестка к террористам. В эти очень опасные времена у нас есть квалифицированный человек, женщина, которого демократы хотят убрать, потому что она слишком жесткая к террору. Победу Джине!», — пишет американский лидер в Twitter.

    Напомним, что в конце апреля Хаспел была назначена исполняющей обязанности главы ЦРУ. Чтобы возглавить разведывательное управление, ее кандидатуру должны одобрить в сенате. В 2002 году Хаспел работала в секретной тюрьме «Глаз кошки» в Таиланде, где контролировала пытки заключенных.

     

    Автор: Антон Соколов
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