«Победу Джине!»: Трамп рассказал, когда пытать людей позволительно
Вашингтон, 7 мая. Президент США Дональд Трамп заступился за кандидата на пост главы ЦРУ Джину Хаспел, которая подверглась критике со стороны демократов.
Американских чиновников смущает, что женщина имеет отношение к программам допросов, предполагающих использование пыток, за что в СМИ ее уже прозвали «Кровавой Джиной». Трамп же считает, что применение жестких методов допроса позволительно, когда речь идет о подозреваемых в терроризме.
«Джина Хаспел стала мишенью для нападок из-за того, что была слишком жестка к террористам. В эти очень опасные времена у нас есть квалифицированный человек, женщина, которого демократы хотят убрать, потому что она слишком жесткая к террору. Победу Джине!», — пишет американский лидер в Twitter.
Напомним, что в конце апреля Хаспел была назначена исполняющей обязанности главы ЦРУ. Чтобы возглавить разведывательное управление, ее кандидатуру должны одобрить в сенате. В 2002 году Хаспел работала в секретной тюрьме «Глаз кошки» в Таиланде, где контролировала пытки заключенных.
My highly respected nominee for CIA Director, Gina Haspel, has come under fire because she was too tough on Terrorists. Think of that, in these very dangerous times, we have the most qualified person, a woman, who Democrats want OUT because she is too tough on terror. Win Gina!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2018