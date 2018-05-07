Соревнования по танковому биатлону впервые прошли в Узбекистане

Ташкент, 7 мая. В Узбекистане впервые прошли соревнования по танковому биатлону. Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства страны, они стали этапом подготовки к масштабным соревнованиям среди войск Минобороны, которые состоятся летом.

«Шестого мая впервые в Узбекистане прошли соревнования по танковому биатлону», — приводит РИА Новости комментарий представителя пресс-службы военного ведомства.

Отмечается, что специальная трасса для танкового биатлона протяженностью более 4 километров была создана на полигоне «Чирчик».

После завершения соревнований на полигоне был проведен парад, приуроченный к 9 мая.