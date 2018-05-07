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Петербургский дизайнер показал коллекцию одежды к инаугурации Путина
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    Петербургский дизайнер показал коллекцию одежды к инаугурации Путина

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    Петербургский дизайнер рассказал о коллекции одежды к инаугурации Путина

    Санкт-Петербург, 7 мая. Петербургский модельер Игорь Гуляев показал коллекцию одежды к инаугурации президента РФ Владимира Путина, в которой 7 из 27 вещей принадлежат его авторству.

    Над коллекцией работали девять дизайнеров. В линейку одежды под названием «07052018» вошли футболки, бомберы, дождевики и свитшоты.

    «Я, конечно, рад, что был одним из тех, кому предложили сделать люксовую, красивую одежду. Сегодня мы ее презентовали, она продается. В конце месяца у меня появится [одежда] на сайте моем и в бутиках бренда «Igor Gulyaev», — заявил Гуляев Пятому каналу.

    Он пообещал в ближайшее время выпустить лимитированную коллекцию с вышивкой. Дизайнер пояснил, что линейка одежды рассчитана на патриотов России.

    Автор: Катерина Михайлиди
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