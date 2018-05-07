Медведева уходит от Тутберидзе и уезжает в Канаду

Москва, 7 мая. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что продолжит выступать за Российскую Федерацию. Об этом она рассказала в интервью Федерации фигурного катания на коньках России.

Спортсменка рассказала, что прекращает сотрудничество с Этери Тутберидзе. Она уже приехала в офис федерации, чтобы расторгнуть отношения с Тутберидзе.

«Прежде всего, хочу поблагодарить Этери Георгиевну Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу. За огромное терпение, которое они проявляли по отношению ко мне и невероятную тренерскую, профессиональную выдержку», — отметила спортсменка.

Медведева подчеркнула, что эти люди дали ей жизнь в фигурном катании и привели ее к таким результатам, которыми она гордится.

Российская фигуристка сообщила, что не собирается менять свое гражданство и продолжит выступать на соревнованиях за Россию. Теперь она будет тренироваться в Канаде. Ее новым тренером станет Брайан Орсера.