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Медведева уходит от Тутберидзе и уезжает в Канаду
Россия
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    Медведева уходит от Тутберидзе и уезжает в Канаду

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    Медведева уходит от Тутберидзе и уезжает в Канаду

    Москва, 7 мая. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что продолжит выступать за Российскую Федерацию. Об этом она рассказала в интервью Федерации фигурного катания на коньках России.

    Спортсменка рассказала, что прекращает сотрудничество с Этери Тутберидзе. Она уже приехала в офис федерации, чтобы расторгнуть отношения с Тутберидзе.

    «Прежде всего, хочу поблагодарить Этери Георгиевну Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу. За огромное терпение, которое они проявляли по отношению ко мне и невероятную тренерскую, профессиональную выдержку», — отметила спортсменка.

    Медведева подчеркнула, что эти люди дали ей жизнь в фигурном катании и привели ее к таким результатам, которыми она гордится.

    Российская фигуристка сообщила, что не собирается менять свое гражданство и продолжит выступать на соревнованиях за Россию. Теперь она будет тренироваться в Канаде. Ее новым тренером станет Брайан Орсера.

    «Я буду продолжать выступать за Российскую Федерацию, оставаясь в школе «Самбо-70», — заявила Медведева.

    Автор: Дарья Смолина
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