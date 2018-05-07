Киев хочет ввести санкции против 12 российских издательств

Киев, 7 мая. Киев готовит санкции против 12 российских издательств. Об этом заявил сегодня вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. По его словам, он уже отдал поручения «соответствующим органам власти» внести предложения по пакету ограничительных мер.

Кириленко уточнил, что решение об этом является реакцией на обращение общественности и Госкомтелерадио. Под действие санкций попадут издания, «которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины». В частности, речь идет о таких российских издательствах, как «Алгоритм», «Книжный мир», «Центрполиграф», «Эксмо», «АСТ», «Вече» и ряде других.

Реагуючи на звернення громадськості та Держкомтелерадіо,підписав доручення відповідним органам влади внести пропозиції щодо запровадження санкцій для 12-ти російських видавництв,які систематично поширюють книжкові видання,зміст яких спрямований на ліквідацію Незалежності України — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) May 7, 2018

В ответ на заявление Кириленко украинцы с иронией заметили, что он снова завел старую антироссийскую песню, однако преподносит ее как «под таким вареньем». «Наша песня красивая и новая» — с сарказмом заметил пользователь Доброго Ранку, напомнив, что 25 мая 2016 года Кириленко заявлял, что идея полного запрета книг из России не поддержиается украинским обществом.

Наша пісня гарна й нова ...https://t.co/pQurEhTJcD — добрОГО ранКУ (@dospravy) May 7, 2018

А один из подписчиков с возмущением заявил, что Киев должен был еще в 2014 году ввести санкции, а не на «пятом году войны, которую гибридная украинская власть ведет в Донбассе». «Вы же, гибриды и бюджетокрады, ничего не признаете», — добавил микроблогер.