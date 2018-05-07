«Чудеса декоммунизации»: в России иронично отреагировали на планы Киева возродить советский ЗРК

Киев, 7 мая. Военный эксперт Сергей Згурец сообщил о том, что Украина расконсервирует старые советские зенитно-ракетные комплексы, которые были отправлены в запас еще до 2013 года.

Украинские военные решили вернуть на вооружение страны отправленные в запас ЗРК разных модификаций советского производства. Отмечается, что речь идет о шести типах зенитных ракетных комплексов и систем, которые были выведены из эксплуатации с 2003 по 2013 годы.

«Это три ЗРК малой дальности – самоходные «Куб» (2К12) и «Тор» (9К330) и пока транспортируемый С-125, — приводит его слова «Политнавигатор». — Два средней дальности – С-300ПТ и мобильная универсальная система противоракетной и противосамолетной обороны, созданная для прикрытия маневренных боевых действий собственных войск С-300В1 (SA-12 Gladiator)».

Также Киев намерен «воскресить» «дальнобойную» С-200В для защиты территории страны от вражеских самолетов.

«Все это в комплексе может лишить противника возможности эффективно управлять воздушной операцией, — считает Згурец. — Ну, хотя бы потому, что просто страшно».

Однако в Сети высмеяли эти планы Киева. Интернет-пользователи иронично отметили, что украинская власть критикует СССР и проводит так называемую «декоммунизацию» по всей стране, а для вооружения использует советскую технику.

«Чудеса декоммунизации», — пошутили в Сети.

«Вы же все там поносите, что сделано в нелюбимом СССР, так чего же теперь вдруг за это взялись? Что, Европе с США вы уже надоели?» — поинтересовались россияне.

Некоторые напомнили, что воздушное пространство над Украиной и так не отличается безопасностью после крушения самолета Malaysia Airlines.