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Политика
Госдума в мае рассмотрит законопроект о наказании за исполнение санкций США
Политика
Госдума в мае рассмотрит законопроект о наказании за исполнение санкций США
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    Госдума в мае рассмотрит законопроект о наказании за исполнение санкций США

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    Госдума в мае рассмотрит законопроект о наказании за исполнение санкций США

    Москва, 7 мая. Депутаты Госдумы 14 мая внесут на рассмотрение парламента законопроект о привлечении к ответственности за реализацию антироссийских санкций США. Об этом в понедельник заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Мы работаем над законом о введении уголовной и административной ответственности за соблюдение санкций  и планируем этот законопроект внести 14, в понедельник», — отметил он.

    Отметим, что ранее Володин заявлял о необходимости привлекать к ответственности всех, кто на территории России  руководствуется решениями иностранных государств и реализует их санкции. По словам заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, законопроект должен быть принят до конца весенней сессии.

    Напомним, что в апреле власти США расширили список антироссийских санкций, добавив к нему новые имена чиновников и бизнесменов, а также наименования крупнейших компаний. В частности, под санкции попала компания «Русал» и ее совладелец Олег Дерипаска. Российская сторона сразу же предупредила об ответных мерах.

    Автор: Антон Соколов
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