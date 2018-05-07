Госдума в мае рассмотрит законопроект о наказании за исполнение санкций США

Москва, 7 мая. Депутаты Госдумы 14 мая внесут на рассмотрение парламента законопроект о привлечении к ответственности за реализацию антироссийских санкций США. Об этом в понедельник заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы работаем над законом о введении уголовной и административной ответственности за соблюдение санкций и планируем этот законопроект внести 14, в понедельник», — отметил он.

Отметим, что ранее Володин заявлял о необходимости привлекать к ответственности всех, кто на территории России руководствуется решениями иностранных государств и реализует их санкции. По словам заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, законопроект должен быть принят до конца весенней сессии.

Напомним, что в апреле власти США расширили список антироссийских санкций, добавив к нему новые имена чиновников и бизнесменов, а также наименования крупнейших компаний. В частности, под санкции попала компания «Русал» и ее совладелец Олег Дерипаска. Российская сторона сразу же предупредила об ответных мерах.