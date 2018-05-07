Сотни грузовиков выстроились в очередь на выезде из России в Литву

Калининград, 7 мая. Около 200 фур скопилось на границе Калининградской области с Литвой со стороны Калининграда из-за сбоя в работе информационных систем. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы калининградской областной таможни.

Согласно приведенным данным, «литовская сторона осуществляет прием и оформление грузовых транспортных средств с периодичностью два-четыре автомобиля в час» по причине сбоя в работе информационных систем в Литовской республике. Ппорядка 200 большегрузных транспортных средств, ожидающих въезда в Литву, в настоящий момент скопилось перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска «Чернышевское».

В таможне рекомендовали осуществлять транзитные перевозки на остальную часть РФ через Польшу, а также воспользоваться паромным сообщением, поскольку для решения проблемы потребуется время.