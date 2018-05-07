Донбасс сегодня: радикалы готовятся к удару по ДНР, украинские СМИ дискредитируют «Бессмертный полк»

Донбасс, 7 мая. ЛНР под ударом артиллерии ВСУ. Командующий объединенными силами Сергей Наев готовит план эскалации конфликта. Украинские СМИ отрабатывают новые «темники» Мининформа. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Командующий ООС готовит план эскалации

С инспекцией в передовые подразделения украинской армии на южном направлении обороны Донецкой народной республики прибыл командующий операцией объединенных сил (ООС) Сергей Наев. Встреча с комбригами 93-й механизированной и 36-й бригадой морской пехоты проходила на фоне снижения морально-психологического состояния бойцов армии и участившихся случаев дезертирства и небоевых потерь.

Комбриг 93-й бригады отметил важность возобновления активных боевых действий для повышения боевого духа солдат. При этом Владислав Клочков, по данным разведки ДНР, заявил, что на самом деле военнослужащие уверены в бесперспективности возврата Донбасса силовым путем, а эскалация нужна только лишь для подбадривания уставших от окопных перестрелок бойцов.

Также командир 93-й бригады высказал претензии относительно перехода украинских войск и подразделений на стандарты ЕС и НАТО. Клочков отметил, что данный переход затрагивает все аспекты службы солдат, кроме продовольственного обеспечения и денежного содержания бойцов. Наев заверил, что в ближайшее время поднимет перед Петром Порошенко вопрос увеличения финансирования передовых подразделений. Что касается боевых действий, командующий отдал соответствующие распоряжения по подготовке плана эскалации конфликта своим подчиненным.

Оперативная обстановка

Населенные пункты донецкого и горловского направлений обороны Донецкой народной республики за минувшие сутки 16 раз были под обстрелами украинских войск. Вооруженные силы Украины задействовали тяжелые 120-мм минометы, гранатометы и вооружение боевых машин (БМП). Всего по 11 городам и поселкам ДНР выпущено более 320 единиц боеприпасов. В результате обстрела поселка Гольмовский Горловского района получил ранения пожилой мужчина 1938 года рождения.

В Луганской народной республике в районе Светлодарской дуги, поселков Желобок, Пришиб и Донецкий киевские силовики применяли артиллерию калибром 122 мм, минометы калибром 120 и 82 мм и аналогичный донецкому «набор» гранат и штатных пушек БМП и БТР. Режим прекращения огня нарушен украинской стороной пять раз.

«Правый сектор»1 собирается ударить по ДНР

Бороться всеми способами с «пропагандой коммунизма» и итогами Великой Отечественной войны планируют организации «Правый сектор» и «Украинская добровольческая армия» (обе признаны в России экстремистскими и запрещены). Для этих целей военизированные отряды группировок получили боеприпасы, которые числятся на складах ракетно-артиллерийских вооружений ВСУ.

В связи с указанными выше обстоятельствами, армия республики предполагает проведение националистами вооруженных провокаций в канун Дня Победы и на сам праздник. При этом в оперативном командовании ДНР заверили граждан о готовности дать отпор и отразить атаки украинских радикалов.

Украинские СМИ: «В Луганск завезли из России «дедов» для «Бессмертного полка»»

В рамках дискредитации движения «Бессмертный полк» сегодня на лентах украинских сетевых изданий появилась информация о «дедах» из России, которых привезли в Донбасс для участия в акции «Бессмертный полк». Речь идет о портретах героев Великой Отечественной войны, которые «источник» украинских СМИ увидел в одном из магазинов Луганска.

Сам факт наличия в продаже портретов героев-освободителей не является чем-то предосудительным, а лишь свидетельствует о социальном запросе на патриотические движения, которые в Донбассе всегда были сильнее, чем на других территориях Украины. Кроме того, социальный запрос формирует коммерческий спрос на визуализированные символы Великой Победы. Тем более, не у каждого есть родственники, погибшие во время войны, но есть желание исполнить гражданский долг и отдать дань уважения павшим воинам Красной Армии.

Убежден, что редакции украинских изданий сами до конца не поняли, что вместо дискредитации движения «Бессмертный полк» они создали ему бесплатную «рекламу», продемонстрировав всему украинскому обществу мощный запрос на чествование ветеранов Великой Отечественной и укрепление истинной исторической памяти потомков героев.

1 Организация запрещена на территории РФ.