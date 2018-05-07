Эксперт оценил шансы Вакарчука и Зеленского на кресло президента Украины

Киев, 7 мая. Политический эксперт Алексей Якубин дал оценку шансам звезд шоу-бизнеса победить на выборах на пост президента Украины.

Растет разочарование в политических деятелях, которые пришли к власти в связи с событиями на Майдане, что побуждает украинцев обратить внимание на деятелей шоу-бизнеса.

Согласно социологическим опросам, украинцы в сложившейся ситуации готовы отдать предпочтение даже тем, кто не имеет к политике никакого отношения. Опрос показывает, что солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук и руководитель «Студии Квартал-95» Владимир Зеленский получили бы по 6% поддержки избирателей каждый. В то время, как действующий президент Петр Порошенко в президентском рейтинге на шестом месте, как и глава «Радикальной партии» Олег Ляшко, с результатом 5,5% голосов опрошенных социологами из группы «Рейтинг».

Кроме того, опрос показал, что за партию Владимира Зеленского «Слуга народа» свои голоса отдали бы 9% опрошенных.

«Гораздо большую поддержку имеют Анатолий Гриценко, Юрий Бойко, Юлия Тимошенко. А ведь еще недавно казалось, что Вакарчук и Зеленский смогут забрать себе голоса избирателя, который еще не определился. Но по факту, за них голосуют те, кто выступает против всех», — сообщает Якубин изданию «РИА Новости Украина».

Якубин также отмечает, что для перехода в политику деятелям спорта или шоу-бизнеса необходима сильная команда.

«Это тот случай, когда свита делает короля. Можно вспомнить того же боксера Виталия Кличко, который строил свою политсилу вокруг «Удара», с целой группой людей вокруг. Когда голосовали за Кличко, то подразумевалось, что это коллектив», — отметил политический эксперт.

По мнению эксперта, Вакарчук и Зеленский не имеют достаточного восприятия обществом.

«У того же Вакарчука, который уже был в украинской политике, нет ни опыта, ни команды. А на Зеленского пока что играет только кинематографический образ, роль президента в сериале «Слуга народа», — подвел итог Якубин.

Ранее известно, что Соединенные Штаты Америки рассматривали Святослава Вакарчука на замену действующего украинского главы.