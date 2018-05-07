Депутат Нацсобрания Армении: Мы попросили коллег из Госдумы РФ наказать Леонтьева за его слова

Ереван, 7 мая. Депутат Нацсобрания Армении, член руководства движения «Царукян» и бывшая коллега Никола Пашиняна по редакции Наира Зограбян прокомментировала высказывания об отношениях России и Армении, сделанные журналистом Михаилом Леонтьевым. Она уверена — оскорбления в адрес армян вернутся к Леонтьеву «бумерангом».

Ранее высказывания российского журналиста Михаила Леонтьев и политика Михаила Юрьева о событиях в Армении и связях страны с Россией вызвали возмущение среди армянской общины России, а также в самой Армении. Союз армян России (САР) назвал их заявления «беспардонными и циничными» и выразил намерение добиваться должной оценки действий лиц, участвовавших в передаче на радио «Комсомольская правда». По мнению представителей САР, их следует проверить на соответствие законодательству РФ в части противодействия экстремизму, призывов к насилию и разжигания межнациональной розни.

«Высказывания Леонтьева оскорбили в Армении всех, — заявила Зограбян. — Мы созванивались с коллегами из Госдумы, они тоже очень возмущены поведением этого «эксперта». Я считаю, это абсолютно неприемлемый лексикон, какой-то абсолютный цинизм и полное неуважение к армянскому народу. Я очень надеюсь, что руководство компании «Роснефть», чьим пресс-секретарем является Леонтьев, сделает свои выводы из этой истории. А также что руководство МИД РФ как-то отреагирует на подобные высказывания.

При этом она отметила, что партия «Царукян» уже отправила в Госдуму России и МИД РФ письмо с просьбой разобраться, почему Михаил Леонтьев может себе позволить так высказываться в адрес соседнего и братского народа. В партии надеются, что журналист понесет заслуженное наказание.