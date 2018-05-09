Российские отели продолжают отпугивать гостей ЧМ-2018 высокими ценами

Федеральные ведомства и контролирующие органы пытаются противостоять попыткам представителей отельного бизнеса получить сверхприбыли за счет российских и иностранных туристов — зрителей и болельщиков предстоящего в России чемпионата мира по футболу.

Но у них это плохо получается. Высокие комиссии, ревизии, угрозы и даже штрафы не особо влияют на политику владельцев и менеджмент гостиниц. За одну лишь последнюю проверку (она проводилась 28 апреля) Роспотребнадзор выявил 591 случай завышения цен гостиницами накануне чемпионата мира по футболу.

Общая сумма штрафов составила почти 7 миллионов рублей.

Ростуризм, в свою очередь, обновил черный список отелей, завышающих цены.

В 2016 году правительство РФ приняло постановление №89 «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и (или) размещаться участники чемпионата, иные лица, участвующие в мероприятиях, и зрители».

Максимальная стоимость размещения, например, в московских трехзвездочных отелях в зависимости от класса была установлена в границах 12 200—28 000 рублей за ночь, в Санкт-Петербурге — 10 500—30 000 рублей, в Казани — 9000—24 700 рублей.

Федеральное агентство новостей проверило, как сейчас обстоят дела с ценами на гостиничные номера в дни проведения матчей в нескольких городах России на одном из популярных сервисов бронирования отелей. Практически все гостиницы нарушают установленные правительством рамки.

Казань. Стоимость проживания в номере эконом-класса трехзвездочного отеля в Казани во время проведения чемпионата мира не должна превышать 9 060 рублей. При этом гостиничный комплекс «Пано Кастро» выставил цену 12 000 рублей за обычный номер, а отдых в номере категории люкс обойдется в 24 000 рублей, тогда как, согласно решению правительства, он должен стоить не более 17 000.

Примечательно, что если забронировать номер на даты месяцем ранее, то номер-люкс с балконом и кроватью размером king-size в этом отеле обойдется всего в 4 000 рублей.

Завысила ценник и однозвездочная гостиница «Ял», в которой просят за стандартный номер 8 400 рублей, хотя за такую комнату установлена цена 5 890 рублей.

Нижний Новгород. Мини-гостиница «Тихий дворик» расположена в 650 метрах от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка» и в 15 минутах ходьбы от Центрального железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода. Плата за номер без категории не должна превышать здесь 7 360 рублей. Однако, согласно акту проверки Роспотребнадзора, в «Тихом дворике» стоимость стандартного номера составляет 11 000.

Зачастую отели устанавливают максимально допустимую цены за номер, вплоть до десятых рублей. Например, ночь в трехзвездочном отеле «Hampton by Hilton», расположенном в 1,7 км от Нижегородского Кремля, составляет 11 320 рублей.

За ночь в отеле без звезд «Пилигрим», находящемся в 6 минутах ходьбы от Нижегородского театра оперы и балета просят максимальные 7 360 рублей.

Сочи. Не отстает от городов-миллионников и курортная столица России. Трехзвездочный «Sochi Beach» с террасой и сауной расположен на первой линии черноморского побережья. Руководство отеля посчитало, что ночь у них должна стоить не менее 5 500 рублей. Хотя тариф за стандартный номер в Сочи, как и в других городах Краснодарского края, установленный правительством РФ, составляет почти на тысячу рублей меньше — 4 620.

Цены в сочинском пансионате «Подмосковье» также должны укладываться в эту сумму, но почему-то колеблются от 6 300 до 7 600 рублей за номер.

Номер-люкс с видом на море в четырехзвездочном «Маринс Парк отеле» обойдется в 19 870 рублей — это максимальный уровень.

Волгоград. Номера в волгоградских отелях практически все уже забронированы. Но у болельщиков еще есть возможность зарезервировать односпальную кровать в общем номере для мужчин и женщин в гостевом беззвездном доме «OAK Grove-House» за 5 900 при допустимой цене 3 200 рублей.

В ситуации, когда все гостиницы заняты, можно арендовать апартаменты, стоимость которых за ночь варьируется от 8 000 до 600 000 рублей.



Санкт-Петербург. Ночь в номере эконом-класса санкт-петербургского трехзвездочного «А Бутик Отеля» стоит 22 398 рублей при установленной правительством планке 10 500. При этом номер полулюкс стоит 43 200 вместо положенных 20 000 рублей — то есть цена завышена больше чем вдвое.

Стоимость проживания в отеле «Меридиан» четко укладывается в максимально установленные цены: обычный номер — 10 500 рублей, номер повышенного комфорта — 20 000.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов заявил ФАН, что ему сложно однозначно ответить на вопрос, почему владельцы отелей даже после вынесенных предупреждений продолжают завышать цены.

«Когда была первая, вторая и третья волна черных списков, было много недопонимания со стороны отельеров, потому что 89-е постановление достаточно сырое, как документ. Если Роспотребнадзор продолжает выявлять завышение цен, тогда, может, есть непонимание сути постановления. Например, в него попали Туапсе, Геленджик и Анапа, у которых открывается курортный сезон и которые не имеют к чемпионату мира никакого отношения. А их включили в документ, и теперь они должны соблюдать ограничения по ценам», — пояснил Прасов.

22 января 2018 года Роспотребнадзор открыл горячую линию, по которой можно сообщить о завышении цен в отелях и гостиницах в период проведения в России мирового первенства.

Напомним, чемпионат мира по футболу в России проводится впервые. Игры финала ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах страны. Первенство стартует в Москве на стадионе «Лужники» матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Финал состоится на том же стадионе.