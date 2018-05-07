Эрдоган обвинил мир в лицемерии и призвал реформировать ООН

Стамбул, 7 мая. Реформы ООН неизбежны, международная система, ориентированная на интересы постоянных членов Совбеза организации, не имеет будущего. Таким мнением поделился президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Лицемерие международного сообщества и двуличие международных организаций, в задачу которых входит обеспечение мира и безопасности, достигли таких масштабов, при которых уже невозможно скрыть предвзятость», — отметил Эрдоган. Его цитирует крупнейшее информационное агентство Турции Anadolu.