СМИ нашли одного из первых покупателей автомобилей проекта «Кортеж»

Москва, 7 мая. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что намерен приобрести гражданскую версию внедорожника проекта «Кортеж».

Автомобили проекта «Кортеж» уже пользуются спросом. СМИ нашли одного из первых потенциальных покупателей этих автомобилей.

Мантуров признался, что намерен приобрести гражданскую версию внедорожника, пишет «Царьград». Он напомнил, что именно его ведомство курировало весь проект «Кортеж» и работало с НАМИ по его созданию.

Отмечается, что автомобиль проекта «Кортеж» в минимальной комплектации обойдется в шесть-семь миллионов рублей.

Ранее стало известно название нового отечественного лимузина президента РФ Владимира Путина, на котором он 7 мая прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец. Автомобиль назвали «Сенат-лимузин».