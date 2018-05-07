Володин рассказал, в присутствии кого будет утверждена кандидатура премьера России

Москва, 7 мая. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента утвердит кандидатуру премьер-министра России в присутствии президента РФ или его уполномоченного представителя. Об этом он сообщил журналистам в понедельник, 7 мая.

«В соответствии с Конституцией предполагается участие президента либо его уполномоченного представителя», — заявил Володин.

Напомним, что в полдень 7 мая в Москве прошла торжественная церемония инаугурации избранного президента России Владимира Путина. Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.