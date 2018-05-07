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Стало известно название нового президентского лимузина Путина
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    Стало известно название нового президентского лимузина Путина

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    Стало известно название нового президентского лимузина Путина

    Москва, 7 мая. Стало известно название нового отечественного лимузина президента РФ Владимира Путина, на котором он прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец. Автомобиль назвали «Сенат-лимузин».

    Сюжет, посвященный семейству автомобилей, созданных в рамках проекта «Кортеж», показал телеканал «Россия 24». По словам корреспондента Дмитрия Щугорева, само семейство машин называется Aurus. В него вошел не только «Сенат-лимузин», но также седаны под названием «Сенат» и микроавтобусы «Арсенал».

    Уточняется, что все названия были выбраны по созвучию с башнями Кремля.

    Что касается президентского лимузина, то его длина составляет 6 метров и 62 сантиметра, ширина — два метра, высота — 1,695 метра, а дорожный просвет — 200 миллиметров. Бензиновый двигатель авто был разработан совместно с немецким концерном Porsche. Планируется, что бренд Aurus появится в продаже в первом квартале 2019 года, пишет «Свободная Пресса».

    Автор: Алексей Громов
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