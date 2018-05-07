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Пьяная жена олигарха уснула в подъезде и лишилась кольца за 47 млн рублей
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    Пьяная жена олигарха уснула в подъезде и лишилась кольца за 47 млн рублей

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    Пьяная жена олигарха уснула в подъезде и лишилась кольца за 47 млн рублей

    Москва, 7 мая. У супруги бывшего топ-менеджера «Лукойла» Лизы Адаменко похитили кольцо за 47 миллионов рублей, пока она спала в подъезде.

    Жена бывшего топ-менеджера была в состоянии алкогольного опьянения и уснула в подъезде. Когда 19-летняя девушка проснулась, она обнаружила пропажу. Как оказалось, кроме кольца неизвестные похитили сумку Chanel, стоимость которой восемь тысяч долларов, и кошелек MIU MIU за десять тысяч долларов.

    Как сообщает Mash, девушка обратилась за помощью в полицию. Так как девушка была пьяной, ее направили на медицинское освидетельствование. Отмечается, что найти злоумышленников по горячим следам не удалось.

    Автор: Дарья Смолина
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