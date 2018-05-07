Украина разработала план по «возвращению» Крыма

Киев, 7 мая. Украинские власти намерены в июне обнародовать план по возвращению Крыма. Об этом в понедельник заявил глава расположенного в Киеве «постпредства президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин.

По его словам, план называется «Неотложные меры по противодействию российской агрессии с временно оккупированной территории Украины в Крыму» и он рассчитан на 2018-2019 годы. Бабин подчеркнул, что после утверждения плана представительство приступит к реализации стратегии «реинтеграции Крыма».

Что касается предложения бывшего депутата Верховной рады и лидера запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» Рефата Чубарова «отобрать у Москвы Крымский мост», то Бабин считает эту инициативу нереализуемой на данный момент.

«Сейчас мы, к сожалению, немного в других условиях», — отметил он.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

1 Организация запрещена на территории РФ.