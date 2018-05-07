Украина возбудила дело после задержания судна у берегов Крыма

Киев, 7 мая. На Украине отреагировали на задержание российскими пограничниками в Черном море рыболовецкого судна «ЯМК-0041», незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне РФ. Так, прокуратура Украины возбудила уголовное дело в связи с задержанием украинского корабля у берегов Крыма.

Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с РФ), в настоящее время «осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного лишения свободы членов экипажа рыболовного судна».

Ведомство сообщает, что уголовное дело было заведено по таким статьям, как «угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна» и «незаконное лишение свободы или похищение человека».

Ранее стало известно, что сотрудники пограничного управления ФСБ задержали украинское судно за незаконный вылов камбалы в исключительной экономической зоне России. Судно и экипаж из пяти украинцев доставлены в Крым.