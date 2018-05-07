Алиев поздравил Путина со вступлением в должность президента РФ

Москва, 7 мая. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина со вступлением в должность главы государства. Как отмечает пресс-служба Кремля, Алиев пожелал Путину успехов на высоком государственном посту.

Президенты также подтвердили настрой на продолжение укрепления стратегического партнерства Москвы и Баку.

«В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев тепло поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента Российской Федерации…» — говорится в комментарии пресс-службы Кремля.

Напомним, в понедельник Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. Ранее с началом нового срока российского лидера поздравил президент Молдавии Игорь Додон.