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Алиев поздравил Путина со вступлением в должность президента РФ
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    Алиев поздравил Путина со вступлением в должность президента РФ

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    Алиев поздравил Путина со вступлением в должность президента РФ

    Москва, 7 мая. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина со вступлением в должность главы государства. Как отмечает пресс-служба Кремля, Алиев пожелал Путину успехов на высоком государственном посту.

    Президенты также подтвердили настрой на продолжение укрепления стратегического партнерства Москвы и Баку. 

    «В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев тепло поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента Российской Федерации…» — говорится в комментарии пресс-службы Кремля.   

    Напомним, в понедельник Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. Ранее с началом нового срока российского лидера поздравил президент Молдавии Игорь Додон.  

    Автор: Федор Веснин
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