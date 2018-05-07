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«В барбосах ходить не будем»: Хирург услышал важный сигнал в инаугурационной речи Путина
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    «В барбосах ходить не будем»: Хирург услышал важный сигнал в инаугурационной речи Путина

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    «В барбосах ходить не будем»: Хирург услышал важный сигнал в инаугурационной речи Путина

    Москва, 7 мая. Один из самых известных байкеров России, лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) рассказал о впечатлениях от инаугурационной речи президента РФ Владимира Путина.

    По словам Хирурга, в словах российского лидера он услышал сигнал о том, что РФ никогда «не будет ходить в барбосах».

    «Я тоже услышал в этой речи что-то, что говорит мне, что мы никогда ни под кого не ляжем. Это очень важно. Знаете, я готов терпеть, любой из нас готов терпеть – там недоедать, недосыпать, не унижаться, «в барбосах» там ни у кого ходить не будем», — приводит комментарий Залдостанова РИА Новости.

    Хирург также рассказал, что услышал в выступлении Путина много важнейших слов — в частности, о суверенитете и справедливости.

    Напомним, ранее лидер «Ночных волков» признался, что ради инаугурации впервые в жизни надел белую рубашку. В понедельник глава РФ Владимир Путин принес присягу во время инаугурации в Большом Кремлевском дворце и в четвертый раз вступил в должность президента России.

    Автор: Федор Веснин
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