Это правительство способно решать любые задачи: мнение эксперта

Москва, 7 мая. После инаугурации президента России Владимира Путина правительство в полном составе ушло в отставку. Но уже через пару часов глава государства внес в Государственную думу РФ кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на повторное назначение его премьер-министром страны.

Это было сделано в соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции РФ. Вопрос об утверждении Медведева нижняя палата парламента рассмотрит через сутки — 8 мая. В случае если это произойдет, тот уже новый глава правительства будет позже предлагать президенту кандидатуры федеральных министров. Медведев возглавляет высший исполнительный орган страны с 2012 года, а до этого в течение четырех лет он занимал пост президента России.

Как прогнозирует политолог и аналитик Федерального агентства новостей Олег Щукин, из предыдущего состава высшего органа российской исполнительной власти в следующий не попадут как минимум двое. Это первый заместитель председателя Игорь Шувалов и один из зампредов Аркадий Дворкович. Первый курировал вопросы экономики, малого бизнеса и ипотечного кредитования, второй отвечал главным образом за топливно-экономический комплекс страны. Оба бывших министра не раз попадали под огонь критики со стороны отечественного бизнеса и прессы.

ФАН напоминает о том, чем занимались во время предыдущего срока другие вице-премьеры и некоторые министры, которые имеют теперь все шансы сохранить свои посты.

У зампреда правительства Ольги Голодец был весьма обширный круг обязанностей. Она курировала здравоохранение, оборот лекарственных средств и медицинских изделий, обеспечение их качества и безопасности, фармацевтическую деятельность, социальное развитие, демографию, занятость, трудовые отношения, социальное и медицинское страхование, пенсионное обеспечение, а также образование, науку, культуру, туризм и молодежную политику. По мнению аналитика ФАН, здесь в первую очередь стоит заметить, что сегодня средняя продолжительность жизнь в России достигла 72,6 года — это весьма содержательная характеристика министерской работы.

Ее коллега Дмитрий Козак отвечал за проведение в Сочи зимних Олимпийских игр, а также решал проблемы, связанные с новыми субъектами РФ — Республикой Крым и Севастополем. Обе сферы его ответственности не вызывают нареканий, в подтверждение чему можно привести примеры Крымского моста и олимпийских объектов в Сочи, полагает эксперт.

На заместителе председателя Виталии Мутко лежали вопросы спорта, туризма и молодежной политики. Вряд ли стоит считать его виной проблемы с выступлением российских олимпийцев в корейском Пхенчхане, уверен Щукин.

Еще один медведевский зам, Александр Хлопонин, до сегодняшнего дня курировал сферу природопользования и оборота алкогольной продукции, вопросы реализации государственной национальной политики, совершенствование основ национальных отношений, а также деятельность Министерства по делам Северного Кавказа (глава — Лев Кузнецов). Наблюдаемое в России снижение алкоголизации населения, а также сравнительно мирную обстановку на Северном Кавказе можно отнести, в том числе, к его заслугам, считает собеседник ФАН.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин отвечал за военно-промышленный комплекс России и за все, что с этим связано, — Гособоронзаказ, национальную оборону, мобилизационную подготовку, морскую политику, атомную и ракетно-космическую отрасли, судостроительную, авиационную и радиоэлектронную промышленность, пограничную политику, Арктику, а также строительство космодрома «Восточный». Не только успешное возведение новой космической гавани страны, но и, в первую очередь, появление передовых систем вооружения, анонсированных президентом Путиным во время недавнего Федерального послания, — явно позитивные стороны деятельности зампреда, убежден политолог.

Руководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько весьма эффективно курировал вопросы международного сотрудничества кабинета министров.

Министр финансов Антон Силуанов и возглавляемое им ведомство причастно к тому, что удается удержать на стабильном уровне, — то есть к низкой инфляции, подчеркивает эксперт. По его словам, курс рубля по отношению к доллару и евро в последнее время особо сильно не скачет, и за этим стоит, в том числе, большая работа Минфина.

Ольга Васильева стала первой в истории России женщиной-министром образования и науки, среди очевидных достижений которого — регулярные победы российских школьников на мировых олимпиадах, а при министре здравоохранения Веронике Скворцовой последовательно сокращается младенческая смертность в стране, напоминает Олег Щукин. В свою очередь, министр Владимир Мединский сумел вернуть отечественной культуре национальную ориентированность, добавляет он.

Сергей Лавров, как министр иностранных дел, с честью защищает нашу страну на мировой арене, не только отбивая атаки недругов, но и наводя мосты с новыми союзниками России, считает эксперт.

О министре обороны Сергее Шойгу можно сказать не только то, что он неизменно входит в топ самых популярных чиновников России, но и то, что во многом благодаря ему сильно поднялся престиж наших Вооруженных сил — как внутри страны, так и за ее пределами. Российская Армия регулярно пополняется современными образцами вооружений, многие из которых не имеют себе равных на Западе, напоминает аналитик ФАН. Кроме того, в активе Шойгу — операция ССО в Крыму в 2014 году и столь же успешная операция по освобождению Сирии от террористических группировок.

Максим Орешкин возглавил Министерство экономического развития только в конце 2016 года, но успел уже стать заметной фигурой в правительстве, несмотря на свои 35 лет, полагает Щукин.

В целом, по мнению эксперта, российское правительство в его нынешнем составе является вполне действенным органом власти, способным решать президентские задачи, повышать жизненный уровень граждан страны и справляться с важнейшими политико-экономическими вызовами, стоящими перед Россией.