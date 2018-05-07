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КПРФ не поддержит кандидатуру Медведева на пост премьера
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    КПРФ не поддержит кандидатуру Медведева на пост премьера

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    КПРФ не поддержит кандидатуру Медведева на пост премьера

    Москва, 7 мая. Зампред Коммунистической партии Российской Федерации Николай Коломейцев сообщил, что фракция не будет поддерживать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России.

    «Нет, мы за две недели решение не меняем», — сказа он, отвечая на вопрос, поддержит ли КПРФ кандидатуру Медведева на пост председателя правительства.

    Зампред также напомнил о негативном отзыве членов партии о докладе Медведева по итогам шести лет работы кабмина.

    Напомним, в понедельник официально вступивший в должность президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны. 

    Позже должность Медведева была изменена на официальном сайте правительства с «председателя правительства» на «исполняющий обязанности председателя правительства».

    Автор: Тимур Румянцев
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