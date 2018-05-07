Медведев стал исполняющим обязанности премьер-министра

Москва, 7 мая. Должность Дмитрия Медведева была изменена на официальном сайте правительства с «председателя правительства» на «исполняющий обязанности председателя правительства».

Напомним, что российское правительство 7 мая ушло в отставку, когда состоялось официальное вступление в должность президента РФ Владимира Путина. В тот же день Путин подписал указ о «О сложении полномочий правительством Российской Федерации», который предписывает кабмину исполнять свои обязанности до момента назначения нового правительства.

Дмитрий Медведев занимает пост премьер-министра с 8 мая 2012 года. До этого он занимал должность президента страны с 7 мая 2008 по 7 мая 2012 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин предложил Госдуме вновь рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьер-министра России.