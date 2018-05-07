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Медведев стал исполняющим обязанности премьер-министра
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    Медведев стал исполняющим обязанности премьер-министра

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    Медведев стал исполняющим обязанности премьер-министра

    Москва, 7 мая. Должность Дмитрия Медведева была изменена на официальном сайте правительства с «председателя правительства» на «исполняющий обязанности председателя правительства».

    Напомним, что российское правительство 7 мая ушло в отставку, когда состоялось официальное вступление в должность президента РФ Владимира Путина.  В тот же день Путин подписал указ о «О сложении полномочий правительством Российской Федерации», который предписывает кабмину исполнять свои обязанности до момента назначения нового правительства.

    Дмитрий Медведев занимает пост премьер-министра с 8 мая 2012 года. До этого он занимал должность президента страны с 7 мая 2008 по 7 мая 2012 года.

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин предложил Госдуме вновь рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьер-министра России.

    Автор: Антон Соколов
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