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«Заврались»: Захарова отреагировала на заявление премьера Чехии о производстве «Новичка»
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    «Заврались»: Захарова отреагировала на заявление премьера Чехии о производстве «Новичка»

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    «Заврались»: Захарова отреагировала на заявление премьера Чехии о производстве «Новичка»

    Москва, 7 мая. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление, сделанное главой правительства Чехии Андреем Бабишем, по поводу сообщения чешского президента о производстве «Новичка» в республике.

    Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг заявление чешского президента Милоша Земана о производстве нервно-паралитического вещества «Новичок» на территории страны. Бабиш заявил, что в Чехии не производилось, не тестировалось и не складировалось вещество «Новичок». Об этом он сообщил после встречи с руководителями национальных спецслужб. При этом глава правительства подтвердил, что в Чехии «в малом количестве «Новичок» тестировался.

    Бабиш назвал сделанное ранее заявление Земана недоразумением.

    Захарова заявила, что чешский президент «публично уговаривает» свои подчиненных, чтобы они перестали скрывать правду о разработке вещества «Новичок».

    «Силовики Чехии вынуждены признать, что тестирования и разработки «Новичка» велись. Через три дня премьер-министр Чехии называет слова президента Чехии недоразумением. Это просто пять баллов! Заврались!» — заявила российский дипломат.

    Автор: Дарья Смолина
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