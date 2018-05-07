«Заврались»: Захарова отреагировала на заявление премьера Чехии о производстве «Новичка»

Москва, 7 мая. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление, сделанное главой правительства Чехии Андреем Бабишем, по поводу сообщения чешского президента о производстве «Новичка» в республике.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг заявление чешского президента Милоша Земана о производстве нервно-паралитического вещества «Новичок» на территории страны. Бабиш заявил, что в Чехии не производилось, не тестировалось и не складировалось вещество «Новичок». Об этом он сообщил после встречи с руководителями национальных спецслужб. При этом глава правительства подтвердил, что в Чехии «в малом количестве «Новичок» тестировался.

Бабиш назвал сделанное ранее заявление Земана недоразумением.

Захарова заявила, что чешский президент «публично уговаривает» свои подчиненных, чтобы они перестали скрывать правду о разработке вещества «Новичок».