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Конгрессмен заявил об отсутствии у Мюллера оснований преследовать Трампа
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    Конгрессмен заявил об отсутствии у Мюллера оснований преследовать Трампа

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    Конгрессмен заявил об отсутствии у Мюллера оснований преследовать Трампа

    Вашингтон, 7 мая. Спецпрокурор Роберт Мюллер испытывает недостаток «вероятных причин» для обвинения президента США Дональда Трампа. Так считает республиканский конгрессмен Джейсон Чаффетс.

    По его словам, «маловероятные» шансы Дональда Трампа на победу в президентских выборах не является вероятной причиной преследовать его». «Они (обвинение) должны привести доказательства правды»,  — заявил Чаффетс.

    «Они предъявляют обвинения, а затем доходят до слушаний и говорят: мы еще не готовы. Это не имеет большого значения для обычного человека», — добавил конгрессмен.

    Он призвал добиваться правосудия с помощью фактов и доказательств, сообщает The Daily Caller.

    Напомним, Минюст США проводит расследование о «вмешательстве» в выборы 2016 года. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности встретиться с Мюллером, возглавляющим расследование дела о «вмешательстве России в президентские выборы», чтобы ответить на вопросы и развеять подозрения в отношении него.

    Кроме того, в ходе судебных слушаний дела о «вмешательстве России» в президентские выборы в США сторона обвинения так и не смогла представить доказательств вины главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта в связях с Россией.

    Автор: Катерина Михайлиди
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