Он очень прогрессивно мыслит: эксперт прокомментировал внесение кандидатуры Медведева на пост премьера

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции РФ президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что Госдума, скорее всего, поддержит выбор Владимира Путина.

«Это более чем вероятно. Насколько он будет эффективно взаимодействовать с президентом на новом сроке, станет понятно после того, как будет определен состав кабинета министров. Это станет известно несколько позже, вероятно, в следующий понедельник. Все будет зависеть от персонального состава кабинета министров», — сказал эксперт.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им.Г. В. Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин в свою очередь отметил, что в России очень высокий уровень доверия к президенту, и это отразится на итоговом решении Госдумы.

«Результаты минувших президентских выборов показали, что более 76% проголосовавших отдали свой голос за действующего главу государства. Это свидетельствует о высоком уровне доверия Владимиру Путину, он является не просто президентом, он является национальным лидером. Учитывая его высокий рейтинг и уровень доверия, я думаю, Государственная дума одобрит предложение Владимира Путина и утвердит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, потому что он пользуется популярностью среди народных избранников», — говорит политолог.

Андрей Кошкин также указал, что президенту очень комфортно работать с Дмитрием Медведевым.

«Наш премьер-министр — это человек с блестящим университетским образованием, который очень прогрессивно мыслит. Он старается создать в России условия, при которых в стране в течение пяти-шести лет произошел бы инновационный прорыв, о котором говорил президент», — продолжает аналитик.

Дмитрию Медведеву предстоит сделать очень многое для того, чтобы в России развивались цифровая экономика, информационные технологии, робототехника, искусственный интеллект и многое другое.