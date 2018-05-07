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Он очень прогрессивно мыслит: эксперт прокомментировал внесение кандидатуры Медведева на пост премьера
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    Он очень прогрессивно мыслит: эксперт прокомментировал внесение кандидатуры Медведева на пост премьера

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    Он очень прогрессивно мыслит: эксперт прокомментировал внесение кандидатуры Медведева на пост премьера

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    «В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции РФ президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

    Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что Госдума, скорее всего, поддержит выбор Владимира Путина.

    «Это более чем вероятно. Насколько он будет эффективно взаимодействовать с президентом на новом сроке, станет понятно после того, как будет определен состав кабинета министров. Это станет известно несколько позже, вероятно, в следующий понедельник. Все будет зависеть от персонального состава кабинета министров», — сказал эксперт.

    Он очень прогрессивно мыслит: эксперт прокомментировал внесение кандидатуры Медведева на пост премьера

    Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им.Г. В. Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин в свою очередь отметил, что в России очень высокий уровень доверия к президенту, и это отразится на итоговом решении Госдумы.

    «Результаты минувших президентских выборов показали, что более 76% проголосовавших отдали свой голос за действующего главу государства. Это свидетельствует о высоком уровне доверия Владимиру Путину, он является не просто президентом, он является национальным лидером. Учитывая его высокий рейтинг и уровень доверия, я думаю, Государственная дума одобрит предложение Владимира Путина и утвердит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, потому что он пользуется популярностью среди народных избранников», — говорит политолог.

    Андрей Кошкин также указал, что президенту очень комфортно работать с Дмитрием Медведевым.

    «Наш премьер-министр — это человек с блестящим университетским образованием, который очень прогрессивно мыслит. Он  старается создать в России условия, при которых в стране в течение пяти-шести лет произошел бы инновационный прорыв, о котором говорил президент», — продолжает аналитик.

    Дмитрию Медведеву предстоит сделать очень многое для того, чтобы в России развивались цифровая экономика, информационные технологии, робототехника, искусственный интеллект и многое другое.

    «Конечно, правительству придется много и результативно работать для того, чтобы Россия и дальше двигалась вперед, а уровень благосостояния наших граждан увеличивался», — резюмировал Андрей Кошкин.

    Автор: Михаил Блинов
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