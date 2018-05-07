В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Вучича

Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин во вторник обсудит с главой Сербии Александром Вучичем развитие двустороннего сотрудничества и реализацию совместных инвестиционных проектов. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Восьмого мая президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Республики Сербия Александром Вучичем, который будет находиться в Москве с рабочим визитом…» — отмечается в комментарии, появившемся на сайте Кремля.

Напомним, ранее стало известно, что сербский президент намерен прибыть в Москву, чтобы посетить мероприятия, посвященные Дню Победы. В частности, Вучич планирует посетить парад Победы.