Украина — страна возможностей: в Сети гадают, как заработал миллионы семилетний ребенок

Черкассы, 7 мая. Самым молодым миллионером на Украине является семилетний ребенок из города Черкассы. Об этом в понедельник заявил спикер Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирослав Продан.

По его словам, самым молодым налогоплательщиком является семилетний житель города Черкассы.

«Самому молодому налогоплательщику исполнилось 7 лет, а самому старшему — 99 лет (Киев)», — отмечается в сообщении на сайте украинской службы.

Продан также сообщил, что в общей сложности доход, превышающий отметку в 1 млн гривен, задекларировали 4063 гражданина страны.

Пользователи Сети активно обсуждают новость и гадают, как «сколотил состояние» семилетний ребенок.

«По-любому ютубер. Есть там один — супер Мах, кажется», — предположил пользователь Twitter. В комментарии к посту еще один пользователь написал, что миллион мальчик, скорее всего, заработал на продаже жвачки.

«Украина — страна возможностей», — посмеялся еще один участник дискуссии.

«В ранние годы у них начинают работать и зарабатывать», — иронизирует юзер.

«Внук Авакова выиграл тендер на поставку рюкзаков в школы?» — пошутил еще один участник обсуждения.

Напомним, ранее стало известно, что украинский президент Петр Порошенко выступает за проведение налоговой амнистии на Украине.