Меню
Украина
Украина — страна возможностей: в Сети гадают, как заработал миллионы семилетний ребенок
Политика
Госдума в мае рассмотрит законопроект о наказании за исполнение санкций США
Следующая новость
Загрузка...

    Украина — страна возможностей: в Сети гадают, как заработал миллионы семилетний ребенок

    2544

    Украина — страна возможностей: в Сети гадают, как заработал миллионы семилетний ребенок

    Черкассы, 7 мая. Самым молодым миллионером на Украине является семилетний ребенок из города Черкассы. Об этом в понедельник заявил спикер Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирослав Продан.

    По его словам, самым молодым налогоплательщиком является семилетний житель города Черкассы.

    «Самому молодому налогоплательщику исполнилось 7 лет, а самому старшему — 99 лет (Киев)», — отмечается в сообщении на сайте украинской службы.

    Продан также сообщил, что в общей сложности доход, превышающий отметку в 1 млн гривен, задекларировали 4063 гражданина страны.

    Пользователи Сети активно обсуждают новость и гадают, как «сколотил состояние» семилетний ребенок.

    «По-любому ютубер. Есть там один — супер Мах, кажется», — предположил пользователь Twitter. В комментарии к посту еще один пользователь написал, что миллион мальчик, скорее всего, заработал на продаже жвачки.

    «Украина — страна возможностей», — посмеялся еще один участник дискуссии.

    «В ранние годы у них начинают работать и зарабатывать», — иронизирует юзер.

    «Внук Авакова выиграл тендер на поставку рюкзаков в школы?» — пошутил еще один участник обсуждения.

    Напомним, ранее стало известно, что украинский президент Петр Порошенко выступает за проведение налоговой амнистии на Украине.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.